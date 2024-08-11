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Spor

Paris 2024'e Vargas damgası! Rekorları altüst etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı dördüncülükle tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız oyuncusu Melissa Vargas, organizasyona damgasını vurdu. Milli voleybolcu, turnuvanın en skorer ismi oldu.

11 Ağustos 2024 Pazar 19:46 - Güncelleme:
Paris 2024'e Vargas damgası! Rekorları altüst etti
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Paris 2024 Paris Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i 3-2 deviren Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya ile karşılaşmış maçtan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Ardından Brezilya ile bronz madalya mücadelesi için kozlarını paylaşan Sultanlar, bu maçtan 3-1 mağlup ayrılarak Paris 2024'ü madalyasız olarak bitirmişti.

ALTIN MADALYA İTALYA'NIN

Finalde İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldi. İtalya, ABD'yi 3-0 yenerek tarihinde ilk kez altın madalya kazandı ve bir ilke imzasını attı. Gümüş madalya Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken, bronz madalyanın sahibi ise Brezilya oldu.

MELISSA VARGAS'TAN REKOR

İtalya'dan Paola Egonu, turnuvanın en değerli oyuncusu seçilirken, Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas ise en skorer isim oldu.

İŞTE TURNUVADA EN ÇOK SAYI ATAN O İSİMLER:

159 - Vargas

110 - Egonu

110 - Gabi

103 - Boskovic

97 - Drews

93 - Yingying

82 - Ana Cristina

75 - Rosamaria

72 - Plummer

72 - Skinner

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