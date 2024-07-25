İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2024 Perşembe / 19 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9611
  • EURO
    35,8791
  • ALTIN
    2518.94
  • BIST100
    10991.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Paris 2024'te gözler Mete Gazoz'a çevrildi
Spor

Paris 2024'te gözler Mete Gazoz'a çevrildi

Milli okçu Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bugün sahne alacak. Les Invalides'de gerçekleştirilecek sıralama atışları TSİ 10.30'da başlayacak.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 08:59 - Güncelleme:
Paris 2024'te gözler Mete Gazoz'a çevrildi
ABONE OL

Paris 2024 Olimpiyatları'nda okçuluk müsabakaları perşembe günü sıralama atışlarıyla başlayacak.

Paris'in tarihi yapılarından Les Invalides'de gerçekleştirilecek mücadeleler, (TSİ) 10.30'da start alacak.

Kadınlar kategorisinde milli sporcu Elif Berra Gökkır, erkeklerde ise son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer boy gösterecek.

Okçuluk branşında perşembe günkü sıralama müsabakalarının ardından, 28 Temmuz'da kadın takım, 29 Temmuz'da ise erkek takım finalleri yapılacak.

Bireysel müsabakalarda, 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta yapılacak eleme karşılaşmalarının ardından, 2-3-4 Ağustos'ta finaller gerçekleştirilecek.

  • Mete Gazoz
  • Olimpiyatlar
  • Paris 2024

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.