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Spor

Paris 2024'te ikinci gün sona erdi! İşte sonuçlar...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci gün sona erdi. İşte genel görünüm...

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 01:29 - Güncelleme:
Paris 2024'te ikinci gün sona erdi! İşte sonuçlar...
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci günün sonunda Japonya, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla ülkeler sıralamasında ilk basamakta yer aldı.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların ikinci gününde Japonya ilk sıraya yükseldi. Eskrimde 1 altın, judoda 2 altın ve 1 bronz, kaykayda 1 altın ve 1 gümüş, yüzmede de 1 gümüş madalya kazanan Japonya, toplamda 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronzla ülkeler sıralamasında en üst basamağa yükseldi.

Oyunların ilk gününü zirvede tamamlayan Avustralya, bugün ikinci sıraya geriledi. Kano slalom kayak, yol bisikleti ve yüzmede madalya kazanan Avustralya, toplamda 4 altın, 2 gümüş elde etti.

Organizasyonun ilk 2 gününde en çok madalyayı ise ABD topladı. 3 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalya kazanan ABD, toplamda 12 madalya sahibi olurken, altın madalya sayısında rakiplerinin gerisinde kalarak üçüncü sırayı aldı.

Ev sahibi Fransa ise 8 madalya kazandı. Fransız sporcular ilk 2 günün sonunda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

Japonya

4

2

1

7

Avustralya

4

2

6

ABD

3

6

3

12

Fransa

3

3

2

8

Güney Kore

3

2

1

6

Çin

3

1

2

6

İtalya

1

2

3

6

Kazakistan

1

2

3

Belçika

1

1

2

Almanya

1

1

Hong Kong

1

1

Özbekistan

1

1

Büyük Britanya

2

2

4

Brezilya

1

2

3

Kanada

1

1

2

Fiji

1

1

Kosova

1

1

Moğolistan

1

1

Polonya

1

1

Tunus

1

1

İsveç

2

2

Mısır

1

1

İspanya

1

1

Macaristan

1

1

Hindistan

1

1

Moldova

1

1

Meksika

1

1

Güney Afrika

1

1

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