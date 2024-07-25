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Spor

Paris 2024'te Mete Gazoz'un rakibi belli oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında sıralama atışları sona erdi.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 19:08 - Güncelleme:
Paris 2024'te Mete Gazoz'un rakibi belli oldu!
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları gerçekleştirildi.

Erkeklerde dünya ve olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 676 puanla 8'inci olarak 32 turunda Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada'yla eşleşti.

Aynı puanı alan Ulaş Berkim Tümer 10'uncu olarak Meksikalı Carlos Rojas'la, 640 puanla 58. sırayı alan Muhammed Abdullah Yıldırmış ise ABD'li Brady Ellison'la son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

Sabah seansında ise milli okçu Elif Berra Gökkır, sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaparak 5. olmuş ve 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'la eşleşmişti.

Ayrıca Klasik Yay Erkek Takımı, 1992 puanla takımlar sıralamasında 6'ncı, Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Takımı 1347 puanla yine 6'ıncı sırada yer aldı.

  • Paris 2024
  • Okçuluk
  • Sıralama Atışları

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