Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları üçüncülük maçında Çin'i 6-2 mağlup ederek bronz madalya kazanmayı başardı. Ülkemize Paris 2024'te ilk madalyasını getiren sporcularımız, okçuluk ve Olimpiyat geçmişimizde madalya kazanan ilk takım olarak da tarihe geçti. Olimpiyat ve dünya şampiyonluğu bulunan başarılı sporcumuz Mete Gazoz, Paris'te bu kez de takım arkadaşlarıyla madalya kazanmayı başardı.

FİNALİ KIL PAYI KAÇIRDIK

Milli Takımımız final şansını ise milimetrelerle kaybetti. Yarı finalde karşılaştığımız Fransa'ya karşı 4-2 öndeydik, 4. sette kontrol edilen '9' atışının aynı kalmasıyla skor eşitlendi. Eşitlik atışlarında 27-27 beraberlik oldu ama rakibin okları merkeze daha yakın olduğu için finale şansımızı kaybettik. Karşılaşma sonrası büyük bir üzüntü yaşadık ama bronz ile mutlu olduk. Hakemlerin aceleci şekilde ev sahibi ülke Fransa'nın sporcularını finale taşıyan kararları büyük tepki çekti.

BU ZAFER SÜRPRİZ DEĞİLDİ

Abdullah Yıldırmış, "Çok çalıştık. Bu madalyı kazanmamız sürpriz değildi. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Mete Gazoz, "Tokyo'da söylemiştim bir sporcunun değil takımın olması gerekiyor. Madalyalarımızı hocamız Göktuğ ağabeye taktık. Bizi hiç tek başımıza bırakmadı. Çok gururluyuz. Buraya beklenti oluşturarak geldik ve bu gururu başardık. Zaferi kısa tutup yarışlara odaklanacağız" diye konuştu. Ulaş ise "Çok gururluyum, bunu başardık. Mete dünyanın en iyisi" ifadelerini kullandı.