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Spor

Paris 2024'ün ikinci gününde en çok madalya Japonya'ya gitti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci günün sonunda Japonya, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla ülkeler sıralamasında ilk basamakta yer aldı.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 09:35 - Güncelleme:
Paris 2024'ün ikinci gününde en çok madalya Japonya'ya gitti
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Paris'te gerçekleştirilen oyunların ikinci gününde Japonya ilk sıraya yükseldi. Eskrimde 1 altın, judoda 2 altın ve 1 bronz, kaykayda 1 altın ve 1 gümüş, yüzmede de 1 gümüş madalya kazanan Japonya, toplamda 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronzla ülkeler sıralamasında en üst basamağa yükseldi.

Oyunların ilk gününü zirvede tamamlayan Avustralya, bugün ikinci sıraya geriledi. Kano slalom kayak, yol bisikleti ve yüzmede madalya kazanan Avustralya, toplamda 4 altın, 2 gümüş elde etti.

Organizasyonun ilk 2 gününde en çok madalyayı ise ABD topladı. 3 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalya kazanan ABD, toplamda 12 madalya sahibi olurken, altın madalya sayısında rakiplerinin gerisinde kalarak üçüncü sırayı aldı.

Ev sahibi Fransa ise 8 madalya kazandı. Fransız sporcular ilk 2 günün sonunda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

  • paris 2024
  • madalya
  • Eskrim

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