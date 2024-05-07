UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Parc des Princes'teki maçı Borussia Dortmund 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı yüksek tempoda geçti ancak gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

DORTMUND ÖNE GEÇTİ

Borussia Dortmund, 50. dakikada öne geçti. Bu dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Julian Brandt'ın ortasında arka direkte boş kalan Mats Hummels iyi bir kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi.

4 KEZ DİREK!

Özellikle maçın son bölümünde Dortmund kalesini büyük bir ablukaya alan Paris Saint-Germain aradığı golü bir türlü bulamadı. Fransız temsilcisi, 4 kez de direklere takıldı.

Borussia Dortmund, 50. dakikada bulduğu golün üstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

11 YIL SONRA YENİDEN FİNAL

Sahasında oynadığı ilk maçı da 1-0 kazanan Borussia Dortmund, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Borussia Dortmund, 11 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselme başarısı gösterdi. Alman ekibi, son olarak 2013 yılında Devler Ligi'nde finale yükselmişti. Dortmund, o sezon finalde Bayern Münih'e 2-1'lik skorla kaybetmişti.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibi Real Madrid - Bayern Münih karşılaşmasının ardından belli olacak. O eşleşmede Almanya'da oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti.