İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2024 Cumartesi / 21 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyalar Çin'e gitti
Spor

Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyalar Çin'e gitti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları başladı ve madalya bir bir sahiplerini buluyor. İlk altın madalyalar Çin'e gitti.

AA27 Temmuz 2024 Cumartesi 15:50 - Güncelleme:
Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyalar Çin'e gitti
ABONE OL

Aquatics Centre'da gerçekleştirilen kadınlar 3 metre senkronize tramplen müsabakalarında Yani Chang ve Yiwen Chen'den oluşan Çin takımı, 337.68 puanla ilk sırayı aldı.

Sarah Bacon ve Kassidy Cook'tan oluşan ABD takımı 314.64 puanla gümüş madalya kazandı.

Büyük Britanya için yarışan Scarlett Mew Jensen-Yasmin Harper ikilisi, 302.28 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Atıcılkta 10 metre havalı tüfek karışık takım müsabakalarında da madalyalar sahiplerini buldu.

Lihao Sheng-Yuting Huang'dan oluşan Çin takımı, Güney Koreli Hajun Park-Jihyeon Keum ikilisine 16-12'lik üstünlük kurarak altın madalyaya uzandı.

Güney Kore'nin gümüş madalya kazandığı kategoride Islam Saptayev-Alexandra Le'nin temsil ettiği Kazakistan, Almanya'yı 17-5 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

  • altınmadalya
  • paris olimpiayt oyunları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.