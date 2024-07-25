Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak Filistinli sporcular, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'dan Paris'e gelen sporcuları, Filistin destekçileri ile ulusal ve uluslararası basın mensupları karşıladı.

Delegasyonu karşılamaya gelen destekçiler, omuzlarına ve boyunlarına Filistin kefiyesi takarken, bazıları da "İsrail işgalini boykot et" ve "Filistin özgür olmadıkça kimse özgür değil" yazılı tişörtler giydi.

Filistin bayrakları taşıyan grup, havalimanında "Yaşasın Filistin", "Özgür Filistin", "Hepimiz Filistinliyiz", "Yaşasın Filistin halkının direnişi" ve "İşgal son bulsun, İsrail bir terör devleti" sloganları attı.

Destekçiler, İsrail'in olimpiyatlar sırasında boykot edilmesi ve bu ülkeye yönelik yaptırım uygulanması talebinde bulundu.

Filistinli sporcular, kendilerini karşılamaya gelen vatandaşlara kefiye ve Filistin bayraklı atkı hediye etti.

Kafileyi karşılamaya gelenlerden Sabrine isimli Filistin asıllı 32 yaşındaki vatandaş, Filistin Milli Takımı'na destek vermek için havalimanında olduğunu belirterek, "Bölgede yaşananlar nedeniyle bugün havalimanında bulunmak benim için çok önemli. Olimpiyatlar, Filistinlileri daha görünür kılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bir başka Filistin destekçisi Meriem ise destek amacıyla alana geldiğinin altını çizerek, "Onlar yürekleri dolu şekilde buraya geldiler. Çünkü İsrail, olimpik barışa dahi saygı duymuyor. Biz onların özgürlüğünü desteklemek için buradayız. Tarih 7 Ekim 2023'te başlamadı. Zaten 76 yıldır işgal söz konusu. Şu ana kadar çok fazla sivil hayatını kaybetti." diye konuştu.

Filistin Olimpiyat Komitesi Başkanı Jibril Rajoub'un önderlik ettiği kafileyi, Filistin'in Paris Büyükelçisi Hala Abou-Hassira karşıladı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filistin'i temsil edecek 2'si kadın 8 sporcu şöyle:

Wasim Abusal (boks), Yazan Al Bawwab (yüzme), Layla Almasri (atletizm), Fares Barawi (judo), Mohammed Dwedar (atletizm), Antonio Jorge Salhe (atıcılık), Rose Valeria Tarazi (yüzme), Omar Yaser Ismail (tekvando).