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Spor

Paris Saint-Germain cephesinde maç sonu açıklamaları

Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe, Luis Enrique ve Nasser Al-Khelaifi, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a elendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 01:23 - Güncelleme:
Paris Saint-Germain cephesinde maç sonu açıklamaları
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Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe, Luis Enrique ve Nasser Al-Khelaifi, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Borussia Dortmund'a toplamda 2-0'lık skorla elendikleri karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.

LUIS ENRİQUE

İspanyol teknik adam, "Sıkı bir maçtı ama dürüst olmak gerekirse mücadeleyi kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. 31 şut çektik ve dört kez direğe takıldık. Futbol bazen çok adaletsiz." dedi.

Borussia Dortmund'u tebrik eden Enrique, "Harika bir takımlar. Umarım finalde kazanabilirler." diye konuştu.

Gelecek yıl turnuvayı kazanmaları için çok çalışmaları gerektiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Özel bir şeyler yaratmamız gerekiyor. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.

KYLIAN MBAPPE

Mbappe, sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Yıldız futbolcu, "Bu tarz maçlarda etkili olmak zorundasınız ama biz değildik. Çok üzgünüz." dedi.

NASSER AL KHELAIFI

Nasser Al Khelaifi, "Sonuçtan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradık. Üzgünüz, daha iyisini hak etmiştik. dört kez direği geçemedik, ilk maçta da iki kezdi. Top içeri girmek istemedi." dedi.

Açıklamalarına devam eden Fransız ekibinin başkanı, "Futbolcular ve teknik direktör her şeyini verdi. Dortmund'u tebrik ederim ama biz de daha iyisini hak etmiştik. Finale çıkacağımızı düşünüyorduk. Bizim için ve taraftarlar için hayal kırıklığı oldu." sözlerini sarf etti.

Al Khelaifi, "Avrupa'nın en genç ekibi olan takımımla gurur duyuyorum. Gelecek için bir şeyler inşa ediyoruz, hedefimiz sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

MARQUINHOS

Brezilyalı savunma oyuncusu, "Borussia Dortmund'dan daha fazla şansımız vardı ama verimliliğimiz eksikti. Daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Küçük detaylar belirledi." dedi.

Marquinhos, sözlerini, "Bu turnuvadan öğreneceğimiz çok şey var. Sezon başında kimse bu kadar ileri gidebileceğimizi düşünmüyordu. Elenmiş olmamız her şeyi bir kenara bırakmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Bu yeni bir teknik direktörle yeni bir proje. Ama elenmek çok acı, önemli bir fırsatı kaçırdık" diye tamamladı.

FABIAN RUIZ

Fransız temsilcisinde Fabian Ruiz ise, "Elimizden geleni yaptık, başımızı dik tutmalıyız." sözlerini sarf etti.

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