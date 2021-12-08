Paris Saint Germain, Club Brugge'ü farklı geçti

8 Aralık 2021 Çarşamba 00:11 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 00:11

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta mücadelesinde grup ikincisi olarak son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Paris Saint-Germain (PSG) ise ağırladığı Club Brugge'ü yıldız oyuncularının golleriyle farklı yendi.

Kylian Mbappe 2. ve 7. dakikalarda, Lionel Messi 38. ve 76. dakikalarda (ikincisi penaltıdan) ağları sarsarak Fransa temsilcisinin sahadan 4-1 galip ayrılmasını sağladı. Grubu son sırada tamamlayarak Avrupa arenasına veda eden Belçika ekibinin tek golünü, 68. dakikada Mats Rits kaydetti.

Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 30'uncu golünü Club Brugge filelerine gönderen Mbappe, 22 yaş 352 gün ile bu sayıya en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu. Messi ise turnuvada 38 farklı takıma gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.