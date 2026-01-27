İSTANBUL 16°C / 9°C
  Paris Saint-Germain, Dro Fernandez transferini duyurdu
Spor

Paris Saint-Germain, Dro Fernandez transferini duyurdu

Paris Saint-Germain, Barcelona forması giyen 18 yaşındaki Dro Fernandez'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

27 Ocak 2026 Salı 00:32
Paris Saint-Germain, Dro Fernandez transferini duyurdu
Paris Saint-Germain, Barcelona forması giyen ve bir süredir transferi gündemde olan Dro Fernandez'i resmen açıkladı.

Fransız ekibi, Barcelona'dan 18 yaşındaki on numarayı kadrosuna kattığını açıkladı.

Genç futbolcu ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayan Paris Saint-Germain, bu transfer için Barcelona'ya 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Dro Fernandez, Paris Saint-Germain'e transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain'e transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. PSG, çocukluğumdan bu yana takip ettiğim, büyük efsanelerin tarih yazdığı harika bir kulüp. Bugün, bu forma için oynamak ve her şeyimi vermek için büyük bir istek ve motivasyon duyuyorum." dedi.

