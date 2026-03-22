22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Spor

Paris Saint-Germain farka koştu

Paris Saint-Germain, Nice deplasmanında 4-0 kazanarak puanını 60'a yükseltti. Nice, 61. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

HABER MERKEZİ22 Mart 2026 Pazar 01:28
Fransa Ligue 1 27. hafta maçında Paris Saint-Germain, Nice ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, deplasmanda oynadığı maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Nuno Mendes, 49. dakikada Desire Doue, 81. dakikada Dro Fernandez ve 85. dakikada Zaire Emery attı.

Paris Saint-Germain'de üçüncü golü atan 18 yaşındaki Dro Fernandez, profesyonel kariyerinin ilk golünü attı.

Nice, Youssouf Ndayishimiye'nin 61. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Ligde bir maç sonra kazanan Paris Saint-Germain, puanını 60 yaptı. Paris Saint-Germain, maç eksiğine rağmen ligde liderliği aldı. Nice, 27 puanda kaldı.

Paris Saint-Germain, milli ara dönüşü ligde sahasında Toulouse'yi ağırlayacak. Nice, ligdeki bir sonraki maçında Strasbourg deplasmanına gidecek.

