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Spor

Paris Saint-Germain, Fransa Kupası'nı müzesine götürdü

Fransa Kupası final maçında Paris Saint-Germain, Reims ile karşı karşıya geldi. Stade de France'de oynanan maçı Paris Saint-Germain, 3-0'lık skorla kazandı.

Haber Merkezi25 Mayıs 2025 Pazar 01:44 - Güncelleme:
Paris Saint-Germain, Fransa Kupası'nı müzesine götürdü
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Fransa Kupası final maçında Paris Saint-Germain, Reims ile karşı karşıya geldi. Stade de France'de oynanan maçı Paris Saint-Germain, 3-0'lık skorla kazandı.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 19. dakikalarda Bradley Barcola ile 43. dakikada Achraf Hakimi kaydetti.

Paris Saint-Germain, Fransa Kupası ile birlikte bu sezon 3. kupasını kazandı. PSG, daha önce Ligue 1 ve Süper Kupa'yı da müzesine götürmüştü.

Luis Enrique'nin ekibi PSG, 31 Mayıs Cumartesi günü ise Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile karşı karşıya gelecek.

  • Paris Saint-Germain
  • Fransa Kupası
  • Reims

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