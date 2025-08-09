İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Paris Saint Germain, Lucas Chevalier transferini açıkladı
Spor

Paris Saint Germain, Lucas Chevalier transferini açıkladı

Fransız devi Paris Saint Germain, Lille kalecisi Lucas Chevalier'i kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız devi bu transfer için 40 milyon euro bonservis ödeyecek.

Haber Merkezi9 Ağustos 2025 Cumartesi 23:02 - Güncelleme:
Paris Saint Germain, Lucas Chevalier transferini açıkladı
ABONE OL

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

PSG, Lille'de forma giyen kaleci Lucas Chevalier'i kadrosuna kattı.

40 MİLYON EURO BEDEL

Fransız devi, uzun zamandır beklenen transferi resmen açıkladı. Lucas Chevalier 40 milyon Euro karşılığında transfer edildi. Oyuncuyla da 5 yıllık bir mukavele yapıldı.

GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ

Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın da genç eldivenle ilgilendiği ileri sürülmüştü. Ancak Chevalier, Paris Saint-Germain ile anlaşarak kariyerine Fransa'nın en üst düzey kulüplerinden birinde devam etme kararı aldı.

LILLE PERFORMANSI

Lille kariyerinde 127 karşılaşmada sahada yerini alan Fransız kaleci, 44 maçta kalesini gole kapatmayı başarırken kalesinde toplam 127 gol gördü.

DONNARUMMA MERAK KONUSU

Lucas Chevalier'in transferiyle, Gianluigi Donnarumma'nın da geleceği giderek belirsizleşiyor. Ülkemizden Galatasaray ile de adı anılan Donnarumma'nın PSG'den ayrılacağı iddia edildi.

  • PSG transfer
  • Lucas Chevalieri
  • 40 milyon euro

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.