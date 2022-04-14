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Spor

Paris Saint-Germain, Marcus Rashford ile el sıkıştı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Manchester United'da forma giyen Marcus Rashford'u kadrosuna katmak istediği ve oyuncuyla prensipte anlaştığı iddia edildi.

14 Nisan 2022 Perşembe 18:01 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 18:01
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Manchester United'da bekleneni bir türlü veremeyen Marcus Rashford için önemli bir iddia geldi.

Fransız basınına göre, Paris Saint Germain'in Manchester United'da genç yıldızı Rashford'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Haberde Paris ekibinin, sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan genç oyuncu ile prensipte anlaştığı kaydedildi.

Daha önce de İngiliz ekibi, Paris Saint Germain'de forma giyen Kylian Mbappe'ye teklif yapmış ancak genç yıldız bu teklifi geri çevirmişti.

İngiliz oyuncu bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 28 maçta 5 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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