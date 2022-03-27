Paris Saint-Germain, Romelu Lukaku'nun peşinde

Chelsea ile bir türlü yıldızı barışmayan Romelu Lukaku'yla Fransız devi PSG ilgileniyor.

Kylian Mbappe ile bir türlü sözleşme yenileyemeyen ve sezon sonu muhtemelen yollarını ayıracak olan PSG, Fransız yıldızın yerini Chelsea'de zor günler geçiren Belçikalı yıldız Romelu Lukaku ile doldurmak istiyor.

Geçtiğimiz aylarda Chelsea'de menajer Thomas Tuchel'i eleştiren ve kulüpte mutlu olmadığını açıklayan Romelu Lukaku kulübünde gözden düşmüş durumda.

Bu sezon başında 115 milyon euro bedelle Chelsea'ye transfer olan 29 yaşındaki santrforun beklentileri karşılayamamasına ek olarak kulübün girdiği mali krizin ardından oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak baktığı öğrenildi.