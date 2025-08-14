İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8005
  • EURO
    47,9232
  • ALTIN
    4407.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Paris Saint-Germain, Süper Kupa'yı ilk müzesine götürdü
Spor

Paris Saint-Germain, Süper Kupa'yı ilk müzesine götürdü

UEFA Süper Kupa'da Totteham'ı penaltı atışlarında mağlup ederek zafere ulaşan Paris Saint-Germain tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü.

IHA14 Ağustos 2025 Perşembe 01:46 - Güncelleme:
Paris Saint-Germain, Süper Kupa'yı ilk müzesine götürdü
ABONE OL

UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain, normal süresi 2-2 sona eren maçta Tottenham'ı penaltı atışlarıyla 4-3 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

50. UEFA Süper Kupa'da geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham ile karşı karşıya geldi. İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanan ve Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çaldığı karşılaşmanın 39. dakikasında İngiliz ekibi Tottenham, Mickey van de Ven'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham, 48. dakikada Cristian Romero'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. 85. dakikada PSG, Kang-in Lee'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Fransız ekibi 90+4. dakikada Ramos'un kafa vuruşuyla 2-2'lik eşitliği yakaladı. Normal süre 2-2 sona erince seri penaltı atışlarına geçildi. PSG, penaltı atışlarında İngiliz ekibine 4-3 üstünlük sağlayarak tarihinde ilk kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.