Paris Saint-Germain'den 100 milyon euroluk transfer harekatı

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde elenen Paris Saint-Germain yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.

ENRIQUE ÇOK İSTİYOR

RMC Sport'un haberine göre Paris Saint-Germain, Benfica forması giyen Joao Neves için harekete geçti.

Haberin detaylarında Paris Saint-Germain yönetiminin, Luis Enrique'nin özellikle kadroda istediği ve yönetimin 19 yaşındaki Portekizli orta saha için çalışmalara hız verdiğini söyledi.

Ayrıca Benfica'nin bu transferden yaklaşık 100 milyon euroluk bir beklentisi olduğu da iddia edildi.

55 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıkan Joao Neves bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.