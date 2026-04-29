  • Paris Saint-Germain'e kötü haber: Achraf Hakimi sakatlandı
Spor

Paris Saint-Germain'e kötü haber: Achraf Hakimi sakatlandı

Paris Saint-Germain forması giyen Achraf Hakimi, sağ uyluk adalesindeki sakatlık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 22:00
Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Faslı futbolcusu Achraf Hakimi, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih maçında sağ uyluk adalesinden sakatlanan Hakimi'nin tedavisinin birkaç hafta süreceği belirtildi.

Hakimi, PSG'nin 6 Mayıs Çarşamba günü Bayern Münih'e konuk olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında da görev yapamayacak.

PSG, son yılların en heyecanlı mücadelesine sahne olan yarı final ilk karşılaşmasında Bayern Münih'i 5-4 mağlup etmişti.

  • hakimi
  • sakatlık

