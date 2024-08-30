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Spor

Paris2024'te Abdullah Öztürk ve Nesim Turan'dan bronz madalya!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı.

30 Ağustos 2024 Cuma 19:09 - Güncelleme:
Paris2024'te Abdullah Öztürk ve Nesim Turan'dan bronz madalya!
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Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları'nda masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk ve Nesim Turan ikilisi MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı

South Paris Arena 4'te gerçekleştirilen para masa tenisi müsabakalarında 6 numaralı seribaşı olan Abdullah-Nesim ikilisi, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Almanya'dan Valentin Baus-Thomas Schmidberger'le karşılaştı.

Rakiplerine 6-11, 11-7, 11-3, 11-2 ve 11-3 yenilen milli sporcular, bronz madalya aldı.

Sporcularımız böylece ülkemize Paris'teki üçüncü madalyasını kazandırdı.

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