Paris2024'te Abdullah Öztürk ve Nesim Turan'dan bronz madalya!

Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları'nda masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk ve Nesim Turan ikilisi MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı
South Paris Arena 4'te gerçekleştirilen para masa tenisi müsabakalarında 6 numaralı seribaşı olan Abdullah-Nesim ikilisi, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Almanya'dan Valentin Baus-Thomas Schmidberger'le karşılaştı.
Rakiplerine 6-11, 11-7, 11-3, 11-2 ve 11-3 yenilen milli sporcular, bronz madalya aldı.
Sporcularımız böylece ülkemize Paris'teki üçüncü madalyasını kazandırdı.