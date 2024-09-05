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Spor

Paris'te bir madalya da Besra Duman'dan

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Besra Duman, kadınlar 55 kiloda gümüş madalya kazanarak Tokyo 2020'deki bronz başarısını bir üst seviyeye taşıdı.

5 Eylül 2024 Perşembe 19:59 - Güncelleme:
Paris'te bir madalya da Besra Duman'dan
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Besra Duman, kadınlar 55 kiloda gümüş madalya kazandı.

Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen halter müsabakalarında milli sporcu Besra, 55 kiloda final müsabakasına çıktı.

İlk hakkında 113 kilo kaldıran milli sporcu, ikinci hakkında 118 kiloda başarılı olamadı. Üçüncü hakkında 122 kiloyu da kaldıramayan milli sporcu, gümüş madalya elde etti.

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Besra, Paris 2024'te gümüş madalyanın sahibi oldu.

Altın madalyayı Mısır'dan Rehab Ahmed, bronz madalyayı ise Tayland'dan Kamolpan Kraratpet aldı.

  • Besra Duman
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