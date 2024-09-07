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Spor

Paris'te büyük başarı! İbrahim Bölükbaşı, olimpiyat şampiyonu oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalya kazandı.

7 Eylül 2024 Cumartesi 21:10 - Güncelleme:
Paris'te büyük başarı! İbrahim Bölükbaşı, olimpiyat şampiyonu oldu
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.

Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu, finalde son Avrupa şampiyonu, Tokyo 2020'de gümüş madalya alan Revaz Chikoidze ile karşılaştı.

Gürcü rakibini 1-0 yenen milli sporcu, paralimpik oyunları tarihinde Türkiye'nin ilk altın madalyasını elde etti.

OLİMPİYATTA DA YARIŞTI

Görme engelli milli sporcu İbrahim Bölükbaşı, yaz olimpiyat oyunlarında da Türkiye'yi temsil etti.

Londra 2012'de olimpiyatta, Rio 2016'da ise hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlarda yer alan milli sporcu, olimpiyatlarda serbest güreşte ay-yıldızlı formayı giydi.

Ayrıca, yağlı güreşte Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ni üst üste 3 kez kazanıp altın kemer sahibi de olan İbrahim, ilk kez paralimpik madalyası aldı.

Olimpiyatta madalya alamayan, paralimpik oyunlarda da 2016'da 7. olan milli sporcu, kariyerinin en büyük başarılarından birini Paris 2024'te altın madalya alarak elde etti.

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