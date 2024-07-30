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Spor

Paris'te çeyrek finaldeyiz! Milli boksörümüzden tarihi zafer

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kilo son 16 turunda Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

AA30 Temmuz 2024 Salı 18:41 - Güncelleme:
Paris'te çeyrek finaldeyiz! Milli boksörümüzden tarihi zafer
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Hatice Akbaş, Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo son 16 tur maçında milli boksör Hatice Akbaş, Echegaray ile mücadele etti.

Rakibini 5-0 yenerek çeyrek finale yükselen Hatice'nin rakibi daha sonra belli olacak.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Hatice ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.

  • Hatice Akbaş
  • Paris 2024
  • milli boksör

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