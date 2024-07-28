İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2024 Pazar / 22 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Paris'te heyecan dorukta! Cimnastikte iki finalist
Spor

Paris'te heyecan dorukta! Cimnastikte iki finalist

Cimnastik Milli Takımı, ilk kez katıldığı olimpiyatlarda finali kıl payı ile kaçırdı. Dem Asil halkada adını finale yazdırırken Ferhat Arıcan ise pazartesi günü finalde mücadele edecek.

Akşam28 Temmuz 2024 Pazar 09:11 - Güncelleme:
Paris'te heyecan dorukta! Cimnastikte iki finalist
ABONE OL

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli cimnastikçilerimizden Ferhat Arıcan paralel bar aletinde, Adem Asil ise halkada finale kalmayı başardı. Takım olarak ilk kez katıldığımız Olimpiyatlar'da finali kıl payı kaçırdık. Olimpiyat'ta finalin kıyısından dönen Cimnastik Milli Takımımız, sıralamada 247 bin 559 puanla 9'uncu oldu.

İki cimnastikçimizi ise finalde izleyeceğiz. Halkada adını finale yazdırmayı başaran Adem Asil, 4 Ağustos pazar günü Olimpiyat finalinde yarışacak. Deneyimli sporcumuz Ferhat Arıcan ise 5 Ağustos pazartesi günü finalde mücadele edecek. 21 yaşındaki cimnastikçi Emre Dodanlı ise performansıyla göz doldurdu, önümüzdeki şampiyonalar için umut verdi.

  • paris olimpiyatları
  • cimnastik
  • emre dodanlı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.