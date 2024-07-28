2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli cimnastikçilerimizden Ferhat Arıcan paralel bar aletinde, Adem Asil ise halkada finale kalmayı başardı. Takım olarak ilk kez katıldığımız Olimpiyatlar'da finali kıl payı kaçırdık. Olimpiyat'ta finalin kıyısından dönen Cimnastik Milli Takımımız, sıralamada 247 bin 559 puanla 9'uncu oldu.

İki cimnastikçimizi ise finalde izleyeceğiz. Halkada adını finale yazdırmayı başaran Adem Asil, 4 Ağustos pazar günü Olimpiyat finalinde yarışacak. Deneyimli sporcumuz Ferhat Arıcan ise 5 Ağustos pazartesi günü finalde mücadele edecek. 21 yaşındaki cimnastikçi Emre Dodanlı ise performansıyla göz doldurdu, önümüzdeki şampiyonalar için umut verdi.