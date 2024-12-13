Parkede haftanın programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 16. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bugün:

20.30 Bursaspor Yörsan-Galatasaray (TOFAŞ)

Yarın:

15.30 Mersinspor-Türk Telekom (Servet Tazegül)

18.00 Aliağa Petkimspor-Karşıyaka (İzmir ENKA)

20.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

15 Aralık Pazar:

15.30 Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş Fibabanka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Manisa Basket-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Muradiye)

20.30 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Basketbol Gelişim Merkezi)

16 Aralık Pazartesi:

19.00 Yalovaspor Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Yalova 90. Yıl)

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

17.00 OGM Ormanspor-Danilos Pizza (M. Sait Zarifoğlu)

15 Aralık Pazar:

13.00 Bodrum Basketbol-ÇBK Mersin (Bodrum)

14.30 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-BOTAŞ (Servet Tazegül)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın (Kadir Has Kongre Merkezi)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

15.00 Pizzabulls Co Basket-Konya Büyükşehir Belediyespor (Küçükçekmece Halkalı)

Yarın:

13.30 Fenerbahçe Koleji Novotel-Trabzonspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 Çağdaş Bodrumspor-Kapaklıspor (Bodrum)

16.00 Esenler Erokspor-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Ahmet Cömert)

20.00 İstanbul Ankaspor-Haremspor (Ahmet Cömert)

15 Aralık Pazar:

15.00 OGM Ormanspor-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

16.45 Gaziantep Basketbol-Finalspor (Karataş Şahinbey)

18.30 Çayırova Belediyespor-iLab Basketbol (Çayırova)

16 Aralık Pazartesi:

19.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Kurtdereli)