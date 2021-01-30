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Spor

Parma, Beşiktaş'tan Domaogoj Vida transfer teklifinde bulundu

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domaogoj Vida için İtalya Serie A takımlarından Parma 2.5 milyon euroluk resmi teklif iletti. Siyah beyazlılar Vida'ya gelen teklifi reddetti.

30 Ocak 2021 Cumartesi 00:17 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 00:17
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Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya sürpriz bir transfer teklifi olduğu ortaya çıktı.

A Spor'un haberine göre Domaogoj Vida için İtalya'nın Parma kulübünün Beşiktaş'a 2.5 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi. Yapılan resmi teklife Beşiktaş yönetiminin olumsuz yanıt vereceği, transfer döneminin son günlerinde yerini doldurmanın zor olacağı ve kadroyu bozmamak adına Parma'ya ret yanıtı iletileceği belirtildi.

Beşiktaş'ta savunmanın kritik isimlerinden olan Hırvat Milli futbolcu Vida, bu sezon çıktığı 15 Süper Lig maçında 2 de gol kaydetmişti.

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