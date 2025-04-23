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Spor

Parma, Juventus'u tek golle geçti

Parma, Serie A'nın 33. haftasında konuk ettiği Juventus'u 1-0 mağlup ederek 6 haftalık aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı.

Haber Merkezi23 Nisan 2025 Çarşamba 22:45 - Güncelleme:
Parma, Juventus'u tek golle geçti
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İtalya Serie A'ın 33. haftasında Parma ile Juventus karşı karşıya geldi. Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Parma 1-0'lık skorla kazandı.

Parma'ya galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Mateo Pellegrino kaydetti.

Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, 57. dakikada oyuna dahil oldu.

6 hafta sonra kazanan Parma, puanını 31'e yükseltti ve küme düşme hattıyla arasındaki farkı 6 puana çıkardı.

3 hafta sonra yenilen Juventus ise 59 puanda kaldı.

Parma, gelecek hafta Lazio deplasmanına gidecek. Juventus ise sahasında Monza'yı ağırlayacak.

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