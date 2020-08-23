İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2020 Pazar / 4 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,341
  • EURO
    8,6419
  • ALTIN
    457.818
  • BIST100
    1109.88
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Parma, Roberto D'Aversa ile yolları ayırdı
Spor

Parma, Roberto D'Aversa ile yolları ayırdı

İtalya Seri A'da Parma, teknik direktör Roberto D'Aversa'nın görevine son verdi.

AA23 Ağustos 2020 Pazar 19:59 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 19:59
ABONE OL

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son 4 yılda beraber ulaşılan başarıların temelinde yer alan karşılıklı istek, uyum, amaç birliğinin son haftalarda azaldığı belirtilerek, D'Aversa’nın görevine son verildiği bildirildi.

Açıklamada, son yıllarda elde ettiği başarılardan ötürü teknik direktör D'Aversa'ya teşekkür edilirken, hiçbir şeyin kendisinin elde ettiği unutulmaz başarıları silemeyeceği ifade edildi. 45 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıya bundan sonraki kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

Roberto D'Aversa, Aralık 2016'da göreve geldiği Parma’nın 3. lig Serie C'den, ikinci lig Serie B'ye, 2018 yılında da Serie A'ya yükselmesinde büyük rol oynamıştı.

D'Aversa yönetimindeki Parma, Serie A’da 2019-2020 sezonunu, 38 maçta, 14 galibiyet, 7 beraberlik, 17 mağlubiyetle ve 49 puanla 11. sırada tamamlamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.