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Spor

Parma'dan, Fenerbahçe'ye Jayden Osterwolde cevabı!

Transfer çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe'de gündem sol bek transferi. Parma'nın Hollandalı oyuncusu Jayden Osterwolde'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye İtalyan ekibinden sürpriz bir cevap geldi. İşte detaylar...

Fanatik20 Ocak 2023 Cuma 11:30 - Güncelleme:
Parma'dan, Fenerbahçe'ye Jayden Osterwolde cevabı!
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Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Jayden Osterwolde için teklif sunduğu Parma'dan yanıt aldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Sarı- Lacivertliler, Hollandalı sol bek için kesenin ağzını açtı. Buna göre Fenerbahçe'nin Oosterwolde için renktaşına yaptığı son teklif, bonservisi için 5.5 milyon Euro (112 milyon TL) önermek olduğu. Sarı- Lacivertliler ayrıca Parma'ya, oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay vermeyi de taahhüt Etti.

İtalyan ekibi, sezon başında 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Oosterwolde'yi kaybetmek istemiyor. Ancak yıldız futbolcunun Fenerbahçe için istekli olması nedeniyle, yapılan son teklifin kabul edilebileceği belirtildi.

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