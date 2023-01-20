Parma'dan, Fenerbahçe'ye Jayden Osterwolde cevabı!

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Jayden Osterwolde için teklif sunduğu Parma'dan yanıt aldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Sarı- Lacivertliler, Hollandalı sol bek için kesenin ağzını açtı. Buna göre Fenerbahçe'nin Oosterwolde için renktaşına yaptığı son teklif, bonservisi için 5.5 milyon Euro (112 milyon TL) önermek olduğu. Sarı- Lacivertliler ayrıca Parma'ya, oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay vermeyi de taahhüt Etti.

İtalyan ekibi, sezon başında 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Oosterwolde'yi kaybetmek istemiyor. Ancak yıldız futbolcunun Fenerbahçe için istekli olması nedeniyle, yapılan son teklifin kabul edilebileceği belirtildi.