İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2020 Salı / 4 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6471
  • EURO
    8,9972
  • ALTIN
    468.37
  • BIST100
    1095.24
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Parmağı kırılan Kerim Alıcı'nın şimdi de omzu çıktı
Spor

Parmağı kırılan Kerim Alıcı'nın şimdi de omzu çıktı

Altınordu'nun sağ beki Kerim Alıcı'nın yakasını sakatlıklar bırakmıyor. Yakın zamanda önce sağ el işaret parmağını kıran ve ameliyat olan Kerim'in şimdi de antrenmanda omzu çıktı.

DHA22 Eylül 2020 Salı 13:46 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 13:46
ABONE OL

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen transferin gözde isimlerinden Kerim Alıcı'nın yakasını şanssızlıklar bırakmıyor. Yeni sezon öncesi fitness salonunda çalışırken sağ el işaret parmağı kırılan ve ameliyat olan 23 yaşındaki sağ bekin şimdi de sağ omzu çıktı. Antrenmanda girdiği ikili mücadelede omzunun üzerine düşen Kerim, acılar içinde yerde kaldı. Sağlık ekibi tarafından yapılan müdahaleyle omzu yerine oturtulan savunma oyuncunun tedavisine başlandığı ve ağrılarının giderek azaldığı belirtildi.

Sezonun ilk haftasındaki Menemenspor maçında forma giyemeyen Kerim, iç sahada oynanan Bursaspor karşılaşmasında 63'üncü dakikada oyuna dahil olmuştu. Sağ kanatta hücuma hareketlilik getiren Kerim'in bu hafta ilk 11'de oynaması bekleniyordu. Ancak futbolcunun omzundan sakatlanması teknik heyetin planlarını bozdu. Cuma günü düz koşulara başlaması beklenen Kerim'in Boluspor deplasmanında forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. Kerim, önceki sezonlarda da yan bağlarından sakatlanmıştı. Altınordu'da tedavileri süren Onur ve Muhammed de görev alamayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.