Parmak, Almanya yolcusu
Trabzonsporlu futbolcunun menajeri Denizli, 24 yaşındaki oyuncuya Bundesliga’dan teklifler geldiğini kararı yönetimin vereceğini söyledi. Abdülakdir Parmak’ı ayrıca Hollanda Ligi’nden de isteyenler var.
- Star Spor
GEÇEN sezon genç oyuncuları ile dikkat çeken Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve kaleci Uğurcan’dan sonra Abdülkadir Parmak’a da teklifler geldiği ortaya çıktı. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Burak Denizli, “Abdülkadir bu sezon yakaladığı çıkışın ardından Bundesliga’da bazı takımların ilgisini çekti. Ayrıca Hollanda Ligi’nden de teklifler aldık. Ancak oyuncunun Bordo-Mavili takım ile sözleşmesi devam ediyor. Bu nedenle biz teklifler için cevap veremiyoruz. Abdülkadir’in geleceği ile ilgili tasarruf yönetime ait. Yönetim henüz bir bonservis bedeli belirlemedi” dedi.
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