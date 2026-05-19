  • Parmos Bordo, final serisine galibiyetle başladı
Parmos Bordo, final serisine galibiyetle başladı

Parmos Bordo, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Gaziantep Basketbol'u 83-62 mağlup etti.

19 Mayıs 2026 Salı 22:49
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Parmos Bordo, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 83-62 yendi.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 22-12 önde bitiren ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-20 önde gitti.

Üçüncü çeyreği de 66-41 üstün tamamlayan Parmos Bordo, karşılaşmayı 83-62 kazandı.

Balıkesir ekibi, böylece seride durumu 1-0'a getirdi. Play-off final serisinde üç galibiyete ulaşan takım, gelecek sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Eşleşmenin ikinci maçı ise 21 Mayıs Perşembe günü yine Parmos Bordo'nun ev sahipliğinde oynanacak.

