27 Kasım 2025 Perşembe
Spor

Partizan, başantrenör Zeljko Obradovic'in istifasını kabul etmedi

Sırbistan temsilcisi Partizan Basketbol Takımı, başantrenör Zeljko Obradovic'in istifasının kabul edilmediğini ve deneyimli teknik adamdan kararını bir kez daha gözden geçirmesinin istendiğini duyurdu.

27 Kasım 2025 Perşembe 17:45
Partizan, başantrenör Zeljko Obradovic'in istifasını kabul etmedi
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun acil olarak toplandığı belirtilerek, "Yönetim kurulu, başkan Ostoja Mijailovic'in önerisiyle, Zeljko Obradovic'in istifasını kabul etmeme ve ona koşulsuz destek verme kararı aldı. Kulüp, Obradovic'ten istifasını bir kez daha gözden geçirmesini ve görevine devam etmesini istedi." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce 1991-1993 yıllarında Partizan'ı çalıştıran Sırp başantrenör, 2021'de ikinci kez takımın başına geçmişti.

Obradovic, kariyeri boyunca Partizan, Joventut, Real Madrid ve Fenerbahçe'de birer, Panathinaikos'ta 5 olmak üzere Avrupa Ligi'nde 9 kez şampiyonluk elde ederek Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına girdi.

Partizan, bu sezon Avrupa Ligi'nde yaptığı 13 maçta 4 galibiyet ile 9 mağlubiyet yaşadı.

