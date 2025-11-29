İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Partizan'da Obradovic dönemi sona erdi

Partizan, deneyimli başantrenör Zeljko Obradovic'in sağlık sorunlarını da gerekçe göstererek istifasını geri çekmediğini ve görevinden ayrıldığını duyurdu.

Partizan'da Obradovic dönemi sona erdi
Sırbistan temsilcisi Partizan Basketbol Takımı, başantrenör Zeljko Obradovic'in istifasını geri çekmediğini ve görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Ostoja Mijailovic ve yönetim kurulu üyelerinin Obradovic'i kararını değiştirmeye ikna etmek için birkaç kez girişimde bulunduğu ancak deneyimli çalıştırıcının sağlık sorunlarını da gerekçe göstererek istifasını geri çekmediği kaydedildi.

Yönetim kurulu ile Obradovic arasındaki toplantının yaklaşık 2 saat sürdüğü, Obradovic'in kendisine verilen destek için teşekkür ettiği belirtildi.

Daha önce 1991-1993 yıllarında Partizan'ı çalıştıran Sırp başantrenör, 2021'de ikinci kez takımın başına geçmişti.

Obradovic, kariyeri boyunca Partizan, Joventut, Real Madrid ve Fenerbahçe'de birer, Panathinaikos'ta 5 olmak üzere Avrupa Ligi'nde 9 kez şampiyonluk elde ederek Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına girdi.

Partizan, bu sezon Avrupa Ligi'nde yaptığı 13 maçta 4 galibiyet ile 9 mağlubiyet yaşadı.

