26 Kasım 2025 Çarşamba
Sırbistan temsilcisi Partizan Basketbol Takımı'nı çalıştıran deneyimli başantrenör Zeljko Obradovic görevinden istifa etti.

26 Kasım 2025 Çarşamba 21:14
Partizan'da Zeljko Obradovic dönemi sona erdi
Sırbistan temsilcisi Partizan Basketbol Takımı'nda başantrenör Zeljko Obradovic ile yollar ayrıldı.

Tecrübeli çalıştırıcı Obradovic, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

Partizan taraftarlarına kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Obradovic, "4,5 yıl önce sevgili kulübüme döndüm ve sizinle birlikte en güzel hayali yaşamak için yola çıktım. 10 yıl sonra Partizanımızın Avrupa Ligi'nin tekrar parçası olmasını arzuluyor ve hedefliyordum. Bunu hep birlikte başardık. Sevgili kulübümüzün maçları, bunu en çok hak eden sizler sayesinde basketboldan çok daha fazlası haline geldi. Ne yazık ki, bu sezon yaşanan tüm kötü şeylerin sorumluluğunu üstlenip istifamı sunmam gereken an geldi. Kulübümüze destek olan herkese, kulüp başkanına, yönetim kurulu üyelerine, kulübün tüm çalışanlarına, oyunculara, teknik ekibime ve sponsorlara teşekkür ediyorum. Her zaman aranızdan biriyim, sonsuza dek minnettarım." ifadelerini kullandı.

Daha önce 1991-1993 yıllarında Partizan'ı çalıştıran Sırp başantrenör, 2021'de ikinci kez takımın başına geçmişti.

Obradovic, kariyeri boyunca Partizan, Joventut, Real Madrid ve Fenerbahçe'de birer, Panathinaikos'ta 5 olmak üzere Avrupa Ligi'nde 9 kez şampiyonluk elde ederek Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına girdi.

Partizan, bu sezon Avrupa Ligi'nde yaptığı 13 maçta 4 galibiyet ile 9 mağlubiyet yaşadı.

  • Zeljko Obradovic
  • Partizan Basketbol
  • istifa

