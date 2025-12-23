İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8326
  • EURO
    50,6824
  • ALTIN
    6182.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Partizan'ın yeni şutörü Cameron Payne
Spor

Partizan'ın yeni şutörü Cameron Payne

Sırp ekibi Partizan, 31 yaşındaki deneyimli şutör Cameron Payne'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA23 Aralık 2025 Salı 16:30 - Güncelleme:
Partizan'ın yeni şutörü Cameron Payne
ABONE OL

Sırbistan ekibi Partizan, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen ABD'li şutör Cameron Payne'i kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, 31 yaşındaki Payne ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Payne, NBA'de Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers ve son olarak New York Knicks'te forma giydi.

Suns formasıyla 2021'de NBA finalinde boy gösteren Payne, normal sezonlarda çıktığı 477 karşılaşmada 7,8 sayı, 2 ribaunt ve 3,2 asist ortalamaları yakaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.