2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Spor

Paşa'nın konuğu Kocaelispor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Kocaelispor ile karşılaşacak. Ev sahibi ekip rakibi karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulma hesapları yapıyor.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 11:56 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında Kocaelispor ile mücadele edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Sezondaki maçlarının 7'sini kazanan, 10'unda berabere kalan, 14'ünde mağlup olan Kasımpaşa, haftaya 31 puanla 13. sırada girdi.

Kocaeli ekibi, 9'ar galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 13 yenilgi yaşadı. Yeşil-siyahlı takım, topladığı 36 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Ligde kalma mücadelesi veren lacivert-beyazlı takım, Kocaelispor'u yenerek alt sıralarla bağını koparmak istiyor.

Kasımpaşa'da kart cezalıları Rodrigo Becao ve Andri Fannar Baldursson karşılaşmada forma giyemeyecek.

