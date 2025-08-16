Türkiye Futbol Federasyonu'nun devrim niteliğindeki kararı ile taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni sezonda kimlik kartı seçeneği kullanıma sunuldu. Bununla birlikte kamuoyunda 'Passolig kalktı mı?' sorusu birçok insanın kafasına takıldı. AKŞAM, konuyu TFF Teşkilatı Maç Biletleme ve Seyahat Yönetimi Direktörü Emir Kahraman'a sordu. Kahraman, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz'ın büyük destekleriyle gerçekleşen süreci şöyle anlattı: "Sürecimiz son 10 senedir tek bir bilet fi rmasıyla devam ediyordu. Yeni sezonda Kulüpler Birliği'nin talebi ve yasanın getirdiği yükümlülükle kulüpler kendi bilet şirketlerini seçme talebinde bulundular.

TEKNOLOJİYE UYGUN

Biz de bu işin entegrasyon yetkisinin TFF'de olduğunu, kulüplerin ise seçecekleri fi rmalar ile kendi bilet satış anlaşmalarını yapabileceklerini ilettik. Çoğunluğu hala 'Passolig'le çalışıyor. 'Biletinial' ve 'Biletix'le anlaşanlar da var. 3 fi rmayla devam ediyorlar. Biz statlardaki sistemlerde kart okuyucu sistemleri değiştirip, yeniledik. Güncel teknolojiyle uygun hale getirdik. Bunun yanında alternatif olarak T.C. kimlik kartıyla girişi hizmete sunduk. Barkod okutularak giriliyor. Kulüp, T.C. kimlik kartıyla alımı kabul ederse biz onu açıyoruz. Ev sahibi kulübün buna karar vermesi lazım. Kulüpler talep ederse sistemden açıp, ya da kapatabiliyoruz. Kulüpler nasıl bir kart sistemine sahipse, ücretli, ücretsiz, bununla giriş yapabiliyorlar."

YABANCILAR İBRAZ ETMEK DURUMUNDA

Kahraman, yabancı taraftarların maça giriş sürecinde bir değişiklik olmadığını söyledi: "Yabancı taraftarlar yine yasada belirtildiği üzere ülkeye giriş yaptığı pasaport numarası ve uyrukla kayıt olmak zorunda. Sisteme pasaport bilgileriyle giriyor. Şu anda pasaport ile elektronik kart başvurusu yapan kişilerin müsabaka olduğu gün veya bir gün öncesinde stada giderek gişeden kaydını aktif hale getirmesi gerekiyor."

İLK HAFTA GAYET GÜZEL ÇALIŞTI

Kahraman: "Mevcut Passolig kartı, farklı bir taraftar kartı, QR kod veya kimlikle giriş sağlanabiliyor. Burada karar ev sahibi kulüpte. Bunu birinci hafta uygulayan, hem ikisini birlikte uygulayan kulüpler oldu. İlk hafta hepsi gayet güzel çalıştı. Gayet olumlu geri dönüşler aldık. Kulüplerin de taraftar kartlarından hatırı sayılır bir gelirleri var. Bunu bırakmak kolay olmuyor."