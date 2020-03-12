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Spor

Passolig'den bilet açıklaması!

Passolig, seyircisiz oynanması kararının çıkmasının ardından futbol maçlarının bilet tutarlarının iade edileceğini açıkladı.

12 Mart 2020 Perşembe 21:30 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 22:05
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Passolig, seyircilerin futbol maçları için aldığı biletlerin tutarlarının 10 iş günü içerisinde iade edileceğini duyurdu.

Passolig'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'de tüm spor müsabakalarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağı belirtilerek, "Bu hafta sonu oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarına bilet satın almış seyircilerin bilet tutarları 10 iş günü içerisinde Passolig kartlarına iade edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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