Patrice Evra: Biz futbolu hayatta kalmak için oynuyorduk

Manchester United, Juventus ve Fransa Milli Takımının eski oyuncusu Patrice Evra, günümüz futbolcularıyla kendi jenerasyonu arasındaki farklara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİZ FUTBOLU HAYATTA KALMAK İÇİN OYNADIK"

Evra, eski dönemle bugünü kıyaslarken şunları söyledi:

"Biz futbolu hayatta kalmak, ailemizi geçindirmek için oynuyorduk. Şimdi farklı bir nesil var. Onları suçlamıyorum, bu toplumun bir sonucu. Herkes iyi görünmek zorunda, iyi saatler, iyi arabalar... Her şey değişti."

"DÜNYA DEĞİŞTİ"

Eski takım arkadaşı Roy Keane ve diğer eski futbolcuların yeni nesli eleştirmesine de değinen Evra:

"Onlara 'Bu yeni bir jenerasyon' diyorum. Ben bile sosyal medyada vakit geçiriyorum. Dünya değişti."

"SAHADA SAYGISIZLIK PAHALIYA PATLARDI"

Evra, sokakta futbol oynayarak büyüdüğünü ve bunun karakterini şekillendirdiğini belirtti:

"Benden 10-15 yaş büyük insanlara karşı oynuyordum. Eğer birine çalım atıp topu bacak arasından geçirirsen, saygısızlık sayılırdı ve seni döverlerdi. Bunu acı şekilde öğrendim. Beni ben yapan buydu."

Çalışma ahlakının önemine dikkat çeken Fransız futbolcu, Cristiano Ronaldo örneği üzerinden konuştu:

"Yetenek herkeste olabilir ama çalışma ahlakın var mı? Messi taraftarları, Cristiano'yu kendi jenerasyonunun en iyisi dediğimde bana kızıyor. Onları kıyaslamıyorum ama mesele onun çalışma ahlakı."

"BİZ SAHADA KATİLDİK"

Evra, eski Manchester United dönemine dair şu sözleri kullandı:

"Her zaman iyi çocuk değildim. Sahada bir katildim. Kazanma zihniyeti budur. Şimdi futbolcuların maç öncesi gülümsediğini görüyorum. Biz birbirimizi yok ediyorduk. Ferguson bazen antrenmanı durdurmak zorunda kalıyordu çünkü sahada birbirimizi parçalardık. Arkadaş değildik ama maç bitince 'özür dilerim' derdik."