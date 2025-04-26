Patrice Evra ilk dövüşüne çıkıyor

Futbol kariyerinde Manchester United ve Juventus gibi dev kulüplerin formasını giyen Patrice Evra, şimdi de dövüş sporlarında şansını deneyecek. 43 yaşındaki eski sol bek, 23 Mayıs'ta Paris'teki Accor Arena'da ilk MMA dövüşüne çıkacağını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yıllardır en iyilerle çalışıyorum. Bu meydan okumaya hazırım," diyen Evra, rakibini henüz açıklamasa da mizahi bir şekilde eski rakibi Luis Suárez'le dövüşebileceğini ima etti: "Hatta beni ısırabilir."