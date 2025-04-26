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Spor

Patrice Evra ilk dövüşüne çıkıyor

Fransız eski oyuncu Patrice Evra, yeşil sahaların ardından şimdi de dövüş sporlarında şansını deneme kararı aldı.

Akşam26 Nisan 2025 Cumartesi 08:30 - Güncelleme:
Patrice Evra ilk dövüşüne çıkıyor
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Futbol kariyerinde Manchester United ve Juventus gibi dev kulüplerin formasını giyen Patrice Evra, şimdi de dövüş sporlarında şansını deneyecek. 43 yaşındaki eski sol bek, 23 Mayıs'ta Paris'teki Accor Arena'da ilk MMA dövüşüne çıkacağını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yıllardır en iyilerle çalışıyorum. Bu meydan okumaya hazırım," diyen Evra, rakibini henüz açıklamasa da mizahi bir şekilde eski rakibi Luis Suárez'le dövüşebileceğini ima etti: "Hatta beni ısırabilir."

Evra'nın bu sürpriz kararı, hem spor dünyasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Futbol sahalarının renkli karakteri, şimdi de dövüş ringinde adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

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