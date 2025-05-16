Patrice Evra'dan Alex Ferguson itirafı! ''Bugün olsa hapse girerdi''

Patrice Evra, SDS podcast'ine verdiği çarpıcı röportajda, Sir Alex Ferguson'un Manchester United'daki sert yönetim anlayışını anlattı.
"Bugün teknik direktörlük yapsaydı, hapse girerdi" diyen Evra, soyunma odasında yaşananları detaylarıyla paylaştı. Evra, hazırlık maçında penaltı kaçıran Welbeck'e Ferguson'un küfürlerle çıkıştığını ve Nani'nin Anfield'daki sakatlığında ağlaması sonrası Ferguson'un, "Umarım bacağını kırmışsındır" dediğini aktardı. Oyuncuların duygulara yer vermediği bu sert dönemde, Nani'nin fotoğrafı bugün hâlâ takımın WhatsApp grubunda espriyle paylaşılıyor.