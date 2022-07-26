Patrick Ebert, İstanbulspor'da

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, hücum oyuncusu Patrick Ebert'i transfer etti.

İstanbulspor, 2022-2023 sezonu öncesi transferlerini sürdürüyor. Alman oyuncu Patrick Ebert, Kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini sarı-siyahlı renklere bağlayan imzayı attı. İstanbul ekibi, 35 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Hertha Berlin, Real Valladolid, Spartak Moskova, Rayo Vallecano, Dinamo Dresden, Xanthi takımlarında top koşturan Ebert, 2021-2022 sezonunda Yunanistan 2. Lig ekiplerinden AO Kavala formasını giyerken 19 maçta 2 gole imza attı.