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  • Patrick Ekeng'e geç müdahale eden tıp teknisyenine ertelemeli 18 ay hapis cezası verildi
Spor

Patrick Ekeng'e geç müdahale eden tıp teknisyenine ertelemeli 18 ay hapis cezası verildi

Dört yıl önce sahada kalp krizi geçirerek ölen Kamerunlu futbolcu Patrick Ekeng'e ilk müdahalede geciken acil tıp teknisyenine, ertelemeli 18 ay hapis cezası verildi.

AA05 Haziran 2020 Cuma 18:08 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 18:08
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Dinamo Bükreş'in Viitorul'u ağırladığı 6 Mayıs 2016 tarihindeki Romanya Birinci Futbol Ligi maçında, oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ev sahibi kulübün oyuncusu Ekeng'in ölümüyle ilgili dava sonuçlandı.

Rumen basınında yer alan haberlere göre duruşmada, 26 yaşındaki futbolcuyu hastaneye götüren ambulanstaki acil tıp teknisyeni Mihaela Elena Duta'nın, hastayı yaşama döndürmek için gereken çabayı sarf etmediğine hükmedildi.

Yargıç, Duta'ya ertelemeli 18 ay hapis ve 2 ay kamu hizmeti cezası verdi. Duta ayrıca Ekeng Ailesi'ne 200 bin avro tazminat ödeyecek.

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