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Spor

Patrick Kluivert, Adana Demirspor'un başında ilk antrenmanına çıktı

Adana Demirspor ile anlaşan Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert, takımıyla ilk idmanına bugün Topuk Yaylası'nda yapılan kampta çıktı.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 16:03 - Güncelleme:
Patrick Kluivert, Adana Demirspor'un başında ilk antrenmanına çıktı
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Düzce'de kampa giren Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen sezonu 69 puanla 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor'un 2023-2024 sezonu hazırlıkları, dün yardımcı antrenör Serkan Damla'nın yönetimindeki ilk idmanla Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde start aldı.

Dün akşam kampa katılan Hollandalı yeni teknik direktör Patrick Kluivert, mavi-lacivertli oyuncularla ilk antrenmanına çıktı. Kluivert yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan bu sabahki antrenmanda pas, pres, top kapma çalışan futbolcular, son bölümde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Adana ekibinin kampı, 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

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