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Spor

Patrik Schick, ünlü Çek yıldızın rekoruna ortak oldu

EURO 2020 çeyrek finalinde oynanan Danimarka maçında rakip ağları havalandırmayı başaran Çek futbolcu Patrik Schick, gol sayısını 5'e çıkardı ve Milan Baros'un gol serisini yakaladı.

4 Temmuz 2021 Pazar 00:42 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 00:42
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EURO 2020'de Çek futbolcu Patrik Schick fırtınası esmeye devam ediyor. Çeyrek final maçında Danimarka ağlarını da havalandırmayı başaran golcü futbolcu, 5. maçında 5. golünü atmayı başardı.

25 yaşındaki futbolcu böylece attığı 5 golle Çeklerin bir turnuvada en çok gol atan futbolcusu olan Milan Baros'u yakalamış oldu.

Kariyerinde Galatasaray forması da giyen Milan Baros, 2004 yılında Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 5 golle gol kralı olmuştu. Çekya, o turnuvada yarı final oynama başarısı göstermiş, Yunanistan'a gümüş golle elenerek finale çıkma şansını kaçırmıştı.

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