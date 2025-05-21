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Spor

Paul George zorlu geçen sezonu değerlendirdi: Geri döndüm ama...

Kamp döneminde yaşadığı sakatlık sonrası toparlanmakta zorluk yaşayan Philadelphia 76ers'ın yıldızı Paul George, 2024-25 sezonunu değerlendirdi.

HABER MERKEZİ21 Mayıs 2025 Çarşamba 12:24 - Güncelleme:
Paul George zorlu geçen sezonu değerlendirdi: Geri döndüm ama...
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Philadelphia 76ers'ın yıldızı Paul George, 2024-25 sezonundaki hayal kırıklığını ve yaşadığı sakatlıkları podcast programında samimi şekilde anlattı.

Sezona sağlıklı başlayan George, kamp döneminde yaşadığı diz gerilmesiyle ivmesini kaybettiğini ve toparlanmakta zorlandığını söyledi.

"Geri döndüm ama vücudum hazır değildi. Hareket edemiyordum," diyen George, daha sonra kuadriseps tendon problemi ve kas yırtığı yaşadığını belirtti.

2024 Temmuz'unda Philadelphia ile 4 yıl, 212 milyon dolarlık dev bir kontrata imza atan George, Joel Embiid ve Tyrese Maxey ile birlikte şampiyonluk hedefiyle yola çıkmıştı. Ancak sakatlıklar ve istikrarsızlık nedeniyle sadece 41 maçta forma giyebildi. Bu süreçte 16.2 sayı, 5.3 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

Sezonun ilk beş maçını kaçıran George, 17 Mart'ta sezonu kapattı. 76ers o sırada 23-45'lik dereceye sahipti. Sezonu 24-58 ile tamamlayan ekip, 2017'den bu yana ilk kez playoff dışı kaldı.

Taraftar eleştirilerine rağmen baskıya olumlu yaklaştığını belirten George, "Philly taraftarları zorlayıcı olabilir ama ben bunu seviyorum. Baskı istiyorum," dedi.

George'un sezonun en iyi performansı 16 Aralık'ta Charlotte karşısında geldi. 33 sayı, 8 asist ve 5 ribaund üreten yıldız oyuncu, o maçta NBA tarihindeki en fazla üçlük atan 10. oyuncu olan Jason Terry'i geride bıraktı. Aynı ay içinde Vince Carter'ı da geçerek 9. sıraya yükseldi.

  • Paul George
  • sakatlık
  • Philadelphia 76ers

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