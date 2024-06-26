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Spor

Paul George'un hedefi 4 yıllık kontrat

NBA takımlarından Los Angeles Clippers forması giyen Paul George'un kendisini isteyen takımlardan dört yıllık kontrat isteyeceği belirtildi.

26 Haziran 2024 Çarşamba 11:25 - Güncelleme:
Paul George'un hedefi 4 yıllık kontrat
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LA Clippers'ın yıldızı Paul George'un, dört yıllık bir kontrat arayışında olmaya devam ettiği bildirildi.

NBA muhabiri Marc Stein, George'un Clippers'tan, serbest oyuncu olarak veya takas yoluyla katılabileceği herhangi bir takımdan dört yıllık bir sözleşme aramaya devam ettiğini söyledi.

Clippers daha önce Kawhi Leonard'ın kontratını üç yıllığı 152 milyon dolarlık bir kontratla uzatmıştı.

Birçok rapora göre lig genelinde, George'un tercihinin Clippers'ta kalmak olacağına inanıldığı belirtiliyordu.

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