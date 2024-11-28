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Spor

Paul Merson: Salah'a sözleşme vermezdim

Arsenal'in eski oyuncusu Paul Merson, Liverpool'dan Muhammed Salah ile ilgili açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2024 Perşembe 19:31 - Güncelleme:
Paul Merson: Salah'a sözleşme vermezdim
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Transfer döneminin başlamasına daha uzun süre olmasına rağmen takımlar hazırlıklarına daha şimdiden başladı. Hem kış transfer dönemi için hamleler yapan takımlar yaz transfer dönemi için de kollarını sıvadı. Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah 7 yıldır formasını giydiği Merseyside ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Mısırlı yıldız futbolcu için birçok takım devrede.

GALATASARAY'DAN SALAH HAMLESİ

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mohamed Salah, henüz takımıyla yeni kontrat imzaladı. Galatasaray'ın da yıldız forvet için nabız yoklayacağı öğrenildi. Salah'ın da kariyerine Avrupa'da devam etmesi durumunda sarı-kırmızılı ekibin bir seçenek olabileceği ifade edildi.

İNGİLİZ BASININDAN MOHAMED SALAH İDDİASI

İngiliz basının iddiasına göre 32 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Hilal ve Al Nassr'ın yakın markajında olduğu öğrenildi. Oyuncunun da Arabistan'da oynamaya sıcak baktığı ve Suudi takımlarının Mohamed Salah'a yüksek bir maaş teklifi edecekleri ileri sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Salah, 12 gol ve 10 asistlik performans sergilemiş durumda.

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